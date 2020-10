🎥 Brecht Dejaegere inscrit son premier but pour Toulouse

L'ancien gantois Brecht Dejaegere participe au retour en forme de Toulouse : après une folle série sans victoires, le TFC est désormais invaincu depuis le mois d'août et sur 3 victoires en 4 matchs.

Titulaire indiscutable à Toulouse depuis le mois de septembre, Brecht Dejaegere (29 ans) a inscrit son premier but ce samedi lors de la victoire des Occitans face à Rodez, la 3e en 4 rencontres et qui permet au TFC de continuer son retour en bonne forme. L'ancien gantois a rejoint Toulouse en septembre dernier et s'est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable.