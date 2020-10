Youri Tielemans: "Un succès très important"

Leicester City et ses Diables Rouges sont allés dompter Arsenal, dimanche soir, pour reprendre leur marche en avant.

Leicester City a dû se montrer patient, dimanche soir, mais a fini par obtenir gain de cause. Pour la première fois depuis 1973, les Foxes s'imposent en Premier League chez les Gunners. "J'ai entendu dire ça dans le vestiaire et on est évidemment très heureux", sourit Youri Tielemans.

Mais au-delà du prestige, c'est un succès qui va relancer le Diable Rouge et ses partenaires. "On restait sur deux défaites en championnat, donc c'était très important de faire un résultat. Et battre Arsenal est toujours un excellent résultat."

Un résultat qui permet à Leicester City de revenir dans le quatuor de tête avec 12 unités. Une de moins que les leaders, Everton et Arsenal.