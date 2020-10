Le très beau geste de Marcus Rashford pour les enfants pauvres

Marcus Rashford a appelé à nourrir gratuitement plus d'un million d'enfants défavorisés au Royaume-Uni. Cette initiative doit commencer pendant les vacances scolaires et l'appel de l'attaquant de Manchester United a connu un gros succès.

L'initiative a été lancée en juin dernier par Rashford après que certains foyers aient été victimes de la pandémie du coronavirus.

"Ce que fait Marcus Rashford est fantastique. Il en a fait l’expérience et sait ce que c’est d’être un enfant qui a faim", explique Andrew Tranter, 76 ans, responsable de la structure dans la ville de Watford, dans des propos rapportés par l'AFP.

Il a pu crier victoire puisque grâce à ses efforts, le gouvernement britannique avait décidé de prolonger la distribution de ces repas jusqu'au mois d'août. Mais il ne veut pas en rester là et souhaite que cela continue jusque Pâques. Coup dur puisque les élus conservateurs ont refusé la prolongation de la distribution.

Il n'en fallait pas plus au joueur de Manchester United pour prendre d'assaut les réseaux sociaux et demander aux internautes d'agir.

I heard a couple of days ago that going in to the debate the feeling was that the British public wouldn’t care about the issue of child hunger a second time around.



Boy did you prove that theory wrong...



(1)