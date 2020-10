Roberto Martinez n'a d'yeux que pour Romelu Lukaku : "Le meilleur attaquant du monde"

Le Diable rouge de l'Inter Milan est une véritable machine à buts pour son équipe en championnat et sur la scène européenne.

Romelu Lukaku a mis tout le monde d'accord avec des débuts incroyables du côté de l'Inter Milan. Que ce soit en Serie A ou en Coupe d'Europe, le Diable rouge trouve systématiquement le chemin des filets.

Dans une interview accordée à Sporza, Roberto Martinez a été dithyrambique : "Pour moi, Romelu est le meilleur attaquant du monde, mais je suis partial. C'est une question de goût et ce qui est important pour vous chez un attaquant."

"Mais si vous avez un numéro 9 qui peut jouer dos au but, qui est fort en duel et dans les airs, qui peut derrière la défense, jouer le rôle de pivot et marquer... C'est ce numéro 9 que je choisis et c'est Romelu."

"Son objectif est de remporter le titre en Italie et vous pouvez le voir dans son dévouement, son dynamisme et le plaisir avec lequel il joue. Je ne suis pas surpris qu'il marque autant, car il peut le faire comme le meilleur. Mais aussi en tant que footballeur, il prouve qu'il est au sommet de sa carrière."