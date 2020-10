Six matches internationaux en un mois pour les Diables Rouges, le syndicat des joueurs s'inquiète

Le calendrier est déjà tellement chargé pour les joueurs des gros clubs, en particulier pour ceux qui jouent également pour leur pays. En octobre et novembre, un triptyque attend les Diables Rouges et en attendant le syndicat des joueurs réclame moins de matches amicaux.

Après la Côte d'Ivoire, l'Angleterre et l'Islande en octobre et un triptyque contre la Suisse, le Danemark et l'Angleterre attend les Diables Rouges en novembre. Lors de la précédente trêve internationale, Kevin De Bruyne, entre autres, a exprimé son mécontentement face aux calendriers débordants et plusieurs joueurs internationaux souffrant de blessures musculaires ont renoncé à jouer.

Le syndicat international des joueurs FIFPRO pense la même chose que De Bruyne. Jouer moins de matchs amicaux est déjà une solution que propose le syndicat. Le match contre la Suisse en novembre, par exemple, est un match amical. Il aura lieu pour le moment le 11 novembre.

La FIFPRO souhaite également que les joueurs soient testés lorsqu'ils quittent l'équipe nationale pour retourner dans leur club. Pour le moment, cela n'arrive qu'à l'arrivée.