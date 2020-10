Simone Inzaghi résigné : "Bruges aussi avait des absents à Saint-Pétersbourg"

La Lazio Rome est décimée au moment de se déplacer à Bruges, privée de nombreux cadres.

Pas d'Immobile, de Luis Alberto, de Lucas Leiva ou encore d'Andreas Pereira : la Lazio Rome a pris de plein fouet l'épidémie de coronavirus, en plus d'être privée de son portier titulaire pour blessure. Mais Simone Inzaghi ne peut que faire avec : "C'est comme ça, la période que nous vivons implique ces aléas et aucun club n'est protégé. Bruges avait d'ailleurs dû faire face à plusieurs absences lors du match à Saint-Pétersbourg", relativise l'entraîneur de la Lazio avant la rencontre.

"Il faudra faire avec et se montrer à la hauteur car ce groupe sera serré". La Lazio Rome peut toujours espérer un miracle : si les derniers tests réalisés sont négatifs, l'un ou l'autre joueur pourrait rejoindre Bruges et être sur la feuille de match ce soir. Mais les chances sont minces et Inzaghi a exclu lui-même que ces arrivants de dernière minute soient quoi qu'il en soit titulaires.