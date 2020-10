Est-ce que Bruges va jouer ce week-end? "Moi, je sais ce que je veux..."

Le week-end dernier, le FC Malines devait normalement jouer contre Eupen mais la rencontre a été reportée à cause de nombreux cas de Coronavirus dans les rangs malinois.

Le FC Malines est lui aussi frappé par cette fameuse deuxième vague de Coronavirus qui s'est installée en Belgique. Le match des hommes de Vrancken face à Eupen a été reporté et même si le club a annoncé ne pas avoir de cas supplémentaires, il est possible que la rencontre qui doit les opposer à Bruges ce samedi soit reportée.

Du côté de Bruges, on a décidé de ne pas se prendre la tête et surtout de travailler comme si la rencontre allait se jouer. "Nous allons la préparer dès ce jeudi", a déclaré Philippe Clement en conférence de presse après le nul obtenu contre la Lazio. "Ce que je veux, ce que j'espère, c'est que la rencontre se jouera. Nous voulons jouer toutes les rencontres. Mais ce n'est pas notre décision et nous comprenons que cela puisse être reporté".