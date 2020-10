La spirale est toujours aussi négative

La Ganroise ne sait plus gagner un match, et on a l'impression que tout se ligue contre les Buffalos.

La Gantoise passe à côté de sa saison, ce n'est rien de le dire. Ce jeudi, les Buffalos avaient une rencontre intéressante à jouer contre Hoffenheim, mais malheureusement les hommes de De Decker sont encore une fois passés au travers. Pourtant, les locaux ont eu un penalty au quart d'heure, mais Yaremchuk loupe l'opportunité de donner l'avantage à son équipe. Belfodil par contre ne rate pas le sien de penalty en première période (36', 0-1). Ce coup sur la tête est difficile à avaler pour Gand et les autres buts vont suivre après la pause: Grillitch et Gacinovic ont marqué le deuxième et le troisièmle but des allemands (0-3). Dans les arrêts de jeu, deux buts seront encore marqués: un pour les Buffalos par Kleindienst et l'autre par Dabbur pour porter le score à 1-4. Les Buffalos sont derniers du groupe avec 0 points au compteur.