Michel Iannacone prolonge en Égypte jusqu'en 2022

L'ancien entraîneur des gardiens du Sporting Charleroi Michel Iannacone a prolongé son contrat avec Al-Ahly, au Caire, jusqu'en 2022.

Malgré le départ de René Weiler et de son T2 David Sosa, dont le contrat n'a pas été prolongé en Egypte, Michel Iannacone est resté à Al-Ahly et vient officiellement d'y prolonger son contrat jusqu'en 2022. L'ancien coach des gardiens du Sporting Charleroi et de l'AFC Tubize avait rejoint Al-Ahly via l'ex-entraîneur d'Anderlecht, mais s'était vu proposer par la direction égyptienne de rester au Caire après le titre conquis à six journées de la fin du championnat.

Michel Iannacone nous faisait part le mois dernier de sa fierté après le titre remporté en Égypte avec Al-Ahly (interview à lire ici) ; son travail, très apprécié au club, lui vaut désormais de pouvoir rester un peu plus longtemps malgré le changement de staff. Avec un objectif à court terme : la finale de la Ligue des Champions africaine, le 6 novembre prochain.