Officiel : les Diables Rouges ne joueront pas au Heysel en novembre

Les Diables Rouges disputeront trois matchs à domicile en novembre prochain : en amical face à la Suisse (11/11), puis pour le compte de la Ligue des Nations face à l'Angleterre (15/11) et face au Danemark (18/11). Ces trois rencontres se disputeront à Den Dreef, le stade d'OHL à Louvain où évoluent déjà les Espoirs et les Red Flames.

