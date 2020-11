Feyenoord, Volendam, ambitions: les confidences du "Magicien de La Louvière", Franco Antonucci

A 21 ans, Franco Antonucci a connu un nouveau tournant dans sa carrière, cet été, en s'engageant avec Feyenoord. Et s'il ambitionne de percer en EreDivisie, c'est à l'étage inférieur, avec Volendam, que le Diablotin poursuit son apprentissage cette saison. Avec ambitions et envie. Entretien.

Passé par les centres de formation de Charleroi, d'Anderlecht, de l'Ajax, de Monaco et désormais transféré à Feyenoord: Franco Antonucci a déjà une remarquable carte de visite pour un joueur d'à peine 21 ans.

"Je n'aime pas les regrets"

Et si son aventure monégasque s'est achevée cet été sans qu'il n'ait eu la chance de jouer le moindre match avec l'équipe A sur le Rocher, le Louviérois n'a pas de regret. "Peut-être que je suis parti un peu tôt vers Monaco et c'est clair que j'aurais aimé y recevoir ma chance, mais je n'aime pas les regrets. Je retiens surtout le positif. J'ai beaucoup appris et beaucoup voyagé ces dernières années et, malgré mon âge, ça m'a permis d'acquérir une certaine maturité."

Franco Antonucci sait d'ailleurs aussi les occasions quand elles se présentent à lui. Il l'avait démontré l'an dernier en division 2 néerlandaise. Prêté par Monaco au FC Volendam, il a fait tourner le compteur: 11 buts et 5 assists en 20 rencontres de championnat. Un total qu'il aurait même pu faire grimper si le championnat était allé à son terme.

"Enchaîner les matchs et grandir"

Mais son histoire avec le club néerlandais n'est pas encore terminée. Son nouveau contrat, de quatre ans, à peine signé à Feyenoord, il a directement repris la direction de Volendam, où il est prêté jusqu'à la fin de la saison. "Parce que je savais que je ne serais pas titulaire indiscutable à Feyenoord. C'est normal, c'est un grand club et j'ai encore des choses à apprendre. On a discuté avec les dirigeants et Volendam était la meilleure option. Je ne veux pas aller trop vite, je dois continuer à enchaîner les matchs et à grandir et c'est pour ça que j'ai choisi de revenir ici."

Il retrouve donc un club qu'il connaît bien et où il avait laissé de bons souvenirs: les supporters l'ont même surnommé le Magicien de La Louvière. Et ça se passe plutôt bien. Après un début de saison mitigé, le Louviérois et ses partenaires ont visiblement trouvé leur rythme de croisière: trois victoires consécutives, agrémentées de 18 buts et des trois premières réalisations de la saison de Franco Antonucci.

De bon augure pour un club qui vise, plus que jamais, le haut du tableau et qui occupe la sixième place de Eerste Divisie après six journées. "L'objectif est clair: terminer dans les deux premiers pour assurer la montée directe en EreDifvisie", confirme l'international U21. Franco Antonucci va donc tout donner pour y parvenir.

Avant de rejoindre Feyenoord, où il a bien l'intention de s'imposer la saison prochaine. "Je veux profiter de cette saison pour combler mes petits défauts, travailler sur mon jeu sans ballon et mon agressivité dans les duels notamment, aider le club à atteindre cette montée en EreDivisie. Et ensuite, mon but sera de gagner ma place à Feyenoord."

Avant ça, il a une mission à accomplir avec Volendam. Une mission qui passera par un déplacement au FC Eindhoven, ce week-end. Avec une quatrième victoire consécutive et de nouveaux buts à la clé pour Franco Antonucci? Réponse ce dimanche à la mi-journée.