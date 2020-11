Sergio Conceiçao se méfie de l'Olympique de Marseille

Dans le cadre de la 3e journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille se déplacera sur la pelouse du FC Porto ce mardi soir.

Malgré les deux défaites concédées par Marseille face à l'Olympiakos (0-1) et Manchester City (0-3) dans cette compétition, Sergio Conceiçao se méfie beaucoup de l'OM.

"Marseille est dans un contexte compétitif où la Ligue 1 est au-dessus de la Ligue portugaise. Ils ont un entraîneur qui a déjà remporté la Ligue Europa, remporté des titres. On va affronter un adversaire coriace. Qu'on ne se trompe pas avec les chiffres actuels de Marseille", a expliqué le coach du FC Porto. "Nous savons quelle équipe nous allons rencontrer et ce qu'il faudra faire pour remporter ce match. À nous de définir notre stratégie et de nous préparer aux différentes alternatives que Marseille pourra présenter", a souligné le technicien portugais en conférence de presse ce lundi.