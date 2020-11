🎥 Diogo Jota, un troisième triplé en Europe et une place de titulaire dans le viseur

Les prestations de Diogo Jota en Coupes d'Europe parlent d'elles-mêmes : le Portugais s'est offert un troisième triplé européen, son premier en Ligue des Champions.

Diogo Jota (23 ans) ne perd pas de temps : quelques semaines après être arrivé à Liverpool, l'ancien de Wolverhampton s'est offert un triplé face à l'Atalanta en Ligue des Champions, ce qui porte son total à 7 buts en 10 matchs avec les Reds. C'était son troisième triplé européen : la saison passée, Jota en inscrivait deux en Europa League, terminant la campagne de Wolverhampton avec 6 buts en 8 matchs (sans compter ses 3 buts en 6 matchs de préliminaires européens).

De quoi donner des maux de tête à Jürgen Klopp au moment d'aligner son onze ? "Les bonnes prestations ne me donnent jamais de maux de tête", affirme l'Allemand dans des propos relayés par RMC Sports. "C'était logique d'aligner Diogo aujourd'hui en fonction des qualités du joueur et de l'adversaire. Roberto Firmino jouera d'autres matchs. C'est dommage de devoir toujours parler du joueur qui n'est pas aligné, il y a plus de 11 joueurs dans un groupe".