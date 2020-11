Une journée clef pour Bruges, Chelsea et le PSG ?

La troisième journée de Ligue des Champions suit son cours et dans certains groupes, il ne faut d'ores et déjà pas se louper. Dans d'autres, une victoire et c'est peut-être déjà bingo. On fait le point ...

Groupe E : Doku en Angleterre pour sauver Rennes, Chelsea et Séville pour se détacher

Deux équipes invaincues à 4 points qui reçoivent deux équipes condamnées à l'exploit (1 point) : c'est un peu le scénario de ce groupe E. Chelsea et Séville auraient 6 points d'avance à mi-chemin en cas de victoire ce soir face au Stade Rennais et Krasnodar, ce qui est bien souvent synonyme de qualification. D'autant que les Français et les Russes, seules équipes du groupe où évoluent des Belges (Doku à Rennes, Danilo à Krasnodar), n'ont pas les chiffres et la dynamique pour eux ...

On retiendra cependant un premier déplacement prestigieux dans cette Angleterre qui lui faisait tant les yeux doux il y a quelques années pour Jérémy Doku ; le jeune Diable devrait être titulaire et voudra certainement se montrer. Les Blues, eux, n'ont pas encore encaissé dans cette C1 et sont en confiance.

Groupe F : Bruges peut frapper un grand coup

Le Club de Bruges n'espérait certainement pas beaucoup mieux que ce bilan de 4/6 après deux rencontres, et a le luxe de recevoir le Borussia Dortmund en ayant un petit point d'avance sur les Allemands. Un match nul face à Meunier, Hazard et Witsel serait donc, mathématiquement, une opération intéressante ... en sachant qu'il faudra encore se rendre en Allemagne et espérer y obtenir le même résultat.

Autrement dit : en cas de victoire ce soir, Bruges peut surtout frapper un grand coup et mettre son adversaire du soir à 4 points. De l'autre côté, la Lazio Rome, en tête à égalité avec Bruges, est encore une fois décimée pour son déplacement au Zenit Saint-Pétersbourg et pourrait encore perdre des points, ce qui laisserait les Blauw & Zwart dans une position très confortable. Les Russes sont au pied du mur (0 point), ce qui n'arrange rien pour la Lazio ...

Groupe G : Un semblant de suspens ou l'hégémonie du Barça et de la Juventus ?

Difficile de se passionner pour ce groupe G où le suspens paraissait tué dans l'oeuf dès le tirage. Le FC Barcelone, sans briller, devrait enchaîner à domicile face au Dynamo Kiev et filer vers la qualification ; seul Ferencvaros - Juventus peut potentiellement amener un semblant de suspens en faisant caler une Juve battue par le Barça, mais qui paraît tout de même au-dessus des deux "petits" de ce groupe.

Groupe H : Le PSG n'a pas vraiment droit à l'erreur

Après s'être incliné lors de son premier match à domicile face à Manchester United, le PSG s'est logiquement repris à Istanbul mais reste en sursis dans ce groupe : le RB Leipzig n'est pas une sinécure et les Parisiens ont tout à perdre en Allemagne. Alors qu'ils doivent encore se rendre à Manchester, ils seraient bien inspirés de ne pas perdre à Leipzig ...

De son côté, Manchester United est confortablement installé en tête du groupe et pourrait confirmer chez l'Istanbul Basaksehir de Boli Bolingoli (et Nacer Chadli, pas encore fit). Une victoire des Turcs relancerait ce groupe H, au moins dans la course à la troisième place entre Istanbul et Leipzig.