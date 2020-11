"Le Standard reste une très bonne équipe" : le coach du Lech Poznan n'enterre pas les Rouches

Le Standard se déplace en Pologne le dos au mur après avoir perdu ses deux premiers matchs. Une victoire est presque obligatoire pour encore rêver. Le coach polonais, Dariusz Zuraw, n'enterre pas son rival du jour.

Le Lech Poznan et le Standard sont tous deux acculés : après un 0/6 inaugural, un match nul ce soir condamnerait presque les deux équipes. Les Polonais reçoivent l'adversaire le plus accessible du groupe sur papier, mais Dariusz Zuraw ne veut pas enterrer le Standard : "Je tiens à rappeler que le Standard faisait partie du pot 2 au moment du tirage ; certes, ils ont perdu leurs deux premiers matchs, ce qui pourrait laisser croire qu'ils sont un peu moins bons que Benfica et les Rangers", reconnaît le coach du Lech Poznan sur le site officiel du club.

C'est ce match qui déterminera si nous avons encore une chance de sortir du groupe

"Mais je pense que c'est toujours une équipe très forte, même s'il leur manque quelques cadres ce soir". Le Lech avait pourtant déjà dominé une équipe belge, Charleroi, en tour préliminaires, mais Zuraw ne se basera pas sur ce match : "C'est difficile de me rappeler de cette rencontre, nous analysons un adversaire différent tous les 3-4 jours. Le Standard est une équipe qui joue principalement avec trois arrières (nda : cela ne devrait pas être le cas ce jeudi, par manque d'options), en tentant de construire sans lancer de longs ballons", analyse le Polonais.

"Une tâche difficile nous attend, mais c'est ce match qui décidera si nous avons encore une chance de sortir de ce groupe", conclut Dariusz Zuraw.