Yannick Ferrera récompensé pour son travail en Arabie Saoudite

Yannick Ferrera (40 ans) vient d'être élu entraîneur du mois d'octobre en Arabie Saoudite après trois belles journées de championnat pour son club, Al-Fateh : l'ancien coach du Standard et de Saint-Trond est actuellement en tête de la Saudi Professionnal League.

Top of the table @FatehClub's Belgian manager @yannick_ferrera win the #SaudiProLeague October's Manager of the month 🥇🎊#OurLeague pic.twitter.com/qzEnp0IBYT