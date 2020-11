Avec Tielemans et Praet, Leicester est le nouveau leader de Premier League

Grâce à sa courte victoire face aux Wolves cet après-midi, Leicester est seul en tête de la Premier League, en attendant le match de Liverpool face à Manchester City (17h30).

Après la victoire de Tottenham plus tôt dans l'après-midi face à West Bromwich Albion, Leicester se devait de l'emporter face à Wolverhampton pour prendre la tête de la Premier League. Une mission accomplie par les hommes de Brendan Rodgers, nouveaux leaders du championnat anglais.

En feu depuis le début de saison avec huit buts inscrits en sept rencontres toutes compétitions confondues, Jamie Vardy a mis son équipe sur de bons rails en transformant un penalty pour ouvrir le score (15ème). Finalement, c'est ce seul et unique but qui aura suffit aux Foxes pour remporter leur sixième match de la saison en championnat. Score final : 1-0. Une courte victoire qui permet à la formation à la tunique bleue de compter un point d'avance sur son nouveau dauphin, Tottenham.

En ce qui concerne les Diables Rouges concernés par la rencontre, Youri Tielemans était titulaire au coup d'envoi dans l'entre-jeu et a disputé l'intégralité du match. De son côté, Denis Praet a débuté dans une position de joueur libre derrière Jamie Vardy, tout comme James Maddison, et a finalement cédé sa place au bout de 80 minutes de jeu. Enfin, Timothy Castagne n'était pas sur la feuille de match et n'a donc pas pris part à la victoire de ses coéquipiers. Dans le camp adverse, Leander Dendoncker a joué la totalité de la rencontre aux côtés de Ruben Neves au milieu.