Ligue 1 : Match fou entre Lens et Reims, Lille chute à Brest

Après-midi prolifique en Ligue 1 ce dimanche. En cinq rencontres, les dix équipes ont inscrit 23 buts.

Ce dimanche, avant le derby du Sud entre Nice et Monaco à 17h, cinq rencontres de Ligue 1 ont eu lieu. La chute de Lille à Brest, la large victoire d'Angers à Nîmes, le match fou à Bollaert-Delelis... Retour sur les résultats de la journée en France.

Stade Brestois - LOSC

Quelques jours après leur probante victoire en Europa League contre l'AC Milan, Lille s'est relâché face à Brest. En effet, les Dogues se sont inclinés face à un adversaire qui leurs semblait pourtant inférieur. Entreprenants d'entrée de jeu, les hommes d'Olivier Dall'Oglio ont surpassé ceux de Christophe Galtier en première période grâce à des buts de Pierre-Gabriel (15ème), Perraud (19ème) et Cardona (42ème). Si Burak Yilmaz a ensuite inscrit un doublé pour faire revenir Lille dans le match, cela n'a pas été suffisant. Score final : 2-3. Cette défaite marque la fin d'une série de quinze matchs sans défaites toutes compétitions confondues pour le LOSC qui manque l'occasion de revenir sur le PSG et reste deuxième de Ligue 1. "Une leçon à retenir" pour Christophe Galtier.

Nîmes Olympique - SCO Angers

Alors que le club gardois sort déjà de trois revers consécutifs, les Scoïstes en ont ajouté un troisième à leur série. En effet, grâce à l'ouverture du score précoce de Pereira Lage, un doublé de Bahoken (23ème, 56ème), un penalty transformé par Loïs Diony (82ème) et un but de Cabot (90ème + 4), les hommes de Stéphane Moulin se sont nettements imposés face à leur rival du jour. Score final : 1-5.

Lorient - Nantes

Voilà une rencontre qui a mis du temps à se décider. Les deux équipes se sont neutralisées pendant la majeure partie du match, jusqu'à ce que Kader Bamba ouvre le score à la 80ème minute de jeu. C'est ensuite Ludovic Blas qui est venu corser l'addition en faveur des Canaris quelques minutes plus tard. Score final : 0-2.

Metz - Dijon

Toujours à la recherche de sa première victoire en Ligue 1 cette saison, Dijon n'aura pas pris ses trois premiers points à Metz. En effet, le club Bourguignon et les Grenats se sont quittés dos à dos. Score final : 1-1.

RC Lens - Stade de Reims

Les deux équipes se sont rendues coup pour coup cet après-midi au Stade Bollaert-Delelis (Lens). Ce sont les Sangs et Or qui ont frappé en premier avant que le club reimois ne revienne au score puis ne parvienne à prendre l'avantage. Poussé à la faute, Thomas Foket a ensuite égalisé pour le club nordiste d'un malheureux but contre son camp. Finalement, alors que l'on croyait que les coéquipiers de Wout Faes avaient réussi à faire la différence en menant 2-4 à quelques minutes de la fin, Lens a renversé la vapeur grâce à un doublé express de Sotoca (90ème, 90ème + 1). Score final : 4-4.