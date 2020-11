Le LOSC a surpris Milan : "Un très grand match, un moment rare"

La surprise de cette soirée d'Europa League est venue de Milan : le LOSC est allé s'y imposer tranquillement sur le score de 0-3.

Christophe Galtier se réjouissait évidemment de cette superbe performance, qui sauvait une semaine bien terne pour le football français. "Non, je ne veux pas parler de sauveur du foot français, mais c'était une très grande performance", reconnaît le coach lillois au micro de RMC Sport après la rencontre. "Les moments de joie sont rares dans ce métier si difficile, mais ce genre de match fait partie de ces moments particuliers qu'on retient toute sa vie".

Le leader de Serie A n'a pas existé face à Lille, où Jonathan David a notamment délivré une passe décisive pour l'homme de la soirée, le Turc Yazici auteur d'un triplé. "Mes joueurs se sont appropriés ce sur quoi nous avons travaillé durant 48 heures. Ils y ont mis beaucoup d'énergie et d'application et je suis vraiment très fiers d'eux ce soir. Quand on voit ce la série de Milan, on pouvait être inquiets mais notre jeu s'est mis en place après le premier quart d'heure. Mes joueurs ont fait le match parfait".