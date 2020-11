📷 Samuel Eto'o victime d'un grave accident de la route

La légende camerounaise serait hors de danger mais il va devoir passer des examens complémentaires.

Samuel Eto'o a vécu une grave mésaventure ce dimanche. L'ancien joueur du Barça, de l'Inter et de Chelsea notamment, a été victime d'un grave accident de la route au Cameroun.

Il a percuté un bus de transport en commun. Au vu des images de l'état de la voiture, on aurait pu craindre le pire pour la légende camernouaise mais il a tenu à rassurer ses proches et ses fans. Actuellement à l'hôpital, Eto'o aurait un traumatisme crânien comme il l'a expliqué à son ami et journaliste Martin Camus Mimb. Il va devoir malgré tout passer des examens complémentaires.