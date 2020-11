Theo Bongonda franc après le départ surprise de Thorup : "S'il avait eu les c*******"

Theo Bongonda a été l'homme du match lors de la victoire de Genk à STVV. Il s'était exprimé sans langue de bois après le départ de Jess Thorup mais il a bien répondu en inscrivant deux magnifiques buts ce samedi.

Theo Bongonda a inscrit un magnifique but de loin. Mais était-ce vraiment ce qu'il voulait faire ? "J'ai juste essayé. Je le sentais, et je n'ai même pas regardé le gardien de but. C'est ce qu'on appelle le talent, non ?", déclare-t-il en rigolant.

Malgré cette belle victoire, Bongonda est également revenu sur le départ soudain de Jess Thorup. En début de semaine, il avait réagi avec des doigts d'honneur sous un post confirmant le départ du Danois.

"Je lui souhaite bonne chance, mais je trouve que la manière dont il a fait les choses n'est pas très correcte surtout après un début de saison difficile. S'il avait eu les couilles de le raconter dans les vestiaires, il n'y aurait pas eu de problèmes. Ca en dit long sur sa personnalité".

"C'est dommage, parce que je l'aimais bien comme entraîneur. Ce sont des choses qui arrivent dans le football. Je pense que nous avons bien répondu avec cette victoire", conclut Bongonda.