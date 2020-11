Eupen doit apprendre à gagner des rencontres

Deux victoires en onze matches, c'est peu, beaucoup trop peu pour une équipe joueuse et qui se crée toujours beaucoup d'occasions lors de chaque rencontre.

Nous sommes pratiquement à un tiers de la compétition, et il est temps de tirer le bilan à Eupen. Cette saison, la direction des Pandas a décidé de changer un peu son fusil d'épaule et de recruter des joueurs d'expérience: Poulain, Peeters, Prevljak, Adriano et même Kayembe (qui a connu la Pro League à Anderlecht) sont arrivés.

Dans le jeu, les Pandas sont toujours très bons. Du pressing vers l'avant, beaucoup d'occasions lors de chaque rencontre, de la passion, un jeu en équipe: par rapport aux dernières saisons, c'est le jour et la nuit.

Cependant, au classement, cela ne se voit pas encore. Avec seulement douze points sur 33, et deux petites victoires au compteur (contre La Gantoise et à Mouscron) les Pandas doivent encore regarder derrière eux et le match de ce samedi contre Waasland-Beveren est un bon résumé de leur saison.

Oui, les Pandas sont parfois encore naïfs défensivement et certains buts qu'ils encaissent pourraient facilement être évités avec un peu plus de concentration. Offensivement, le dernier geste, voir l'avant-dernier geste fait souvent défaut. Pour résumé, les Pandas sont encore trop inefficaces dans les deux rectangles.

Dans la famille:"nous avons des regrets", il y a aussi les rencontres à l'Antwerp et contre STVV. Par deux fois les Pandas avaient le match en main avant de laisser filer la victoire et au final ils n'ont pris qu'un point.

Le bilan de cette première partie de saison est positif pour Eupen, car Benat San José et ses hommes ont une belle marge de progression devant eux, ne serait-ce que pour passer au plus vite une saison tranquille. Ensuite, on ne sait jamais, la première partie de tableau n'est pas si loin.