Roberto Martinez annonce "Une équipe avec des jeunes et des joueurs d'expérience" face à la Suisse

Il y aura des jeunes face à la Suisse, mais pas autant que contre la Côte d'Ivoire.

Roberto Martinez prépare à nouveau une équipe remaniée contre la Suisse. Il faut dire que nos Diables devront affronter l'Angleterre et le Danemark en Ligue des Nations. Ces trois rencontres se joueront à Louvain, en raison du couvre-feu en vigueur à Buxelles.

Si Martinez avait aligné beaucoup de jeunes joueurs contre la Côte d'Ivoire, ce sera un peu différent face aux Helvètes: "C'est un prolongement de ce que nous avons fait en octobre. Il y aura un mélange de jeunes joueurs et de joueurs d'expérience. Certains vont pouvoir se montrer, voir découvrir la sélection et c'est aussi bon pour moi de les voir en situation. C'est une bonne chose pour l'Euro et même pour la prochaine Coupe du Monde."

On devrait donc voir, pour la première fois sous le maillot des Diables, Charles De Ketelaere ou encore Hannes Delcroix.