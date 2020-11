La belle action écologique de la Juventus

La Juventus a fait savoir qu'elle s'engageait aux côtés de l'association One Tree Planted. Le financement nécessaire à la plantation de 200 arbres sera ainsi débloqué pour chaque but inscrit par les Bianconeri.

Le club turinois assure ainsi que plusieurs milliers d'arbres devraient être plantés par ce biais au cours de la saison et que les résultats de cette action seront publiés chaque mois.

I gol per le nostre vittorie e per l'ambiente ⚪⚫

Juventus e One Tree Planted danno il calcio d'inizio: a ogni rete 200 alberi in più ⚽🌳

