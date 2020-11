En pleine bourre avec les Diables, muet en club: "Un peu embêtant, mais ça ne me tracasse pas"

A nouveau buteur avec les Diables Rouges, Michy Batshuayi est ravi d'avoir offert "une belle victoire" à la Belgique. Et il en profite pour soigner ses statistiques, alors qu'il attend toujours sa première rose de la saison avec son club.

Il fallait bien un Batsman réaliste pour permettre aux Diables de dompter la Suisse, mais ce n'est pas sur sa prestation individuelle que le double buteur du jour a souhaité mettre l'accent à l'issue de la rencontre. "A titre personnel ça fait du bien, mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'il y avait beaucoup de nouveaux joueurs et qu'ils ont très bien intégré les consignes du coach."

Pourtant, la Belgique a eu besoin de temps avant de sortir de sa coquille. Mais Michy Batshuayi retiendra la victoire. "C'était un match difficile, contre une équipe très physique, mais c'était un bon test. Et c'est le genre de victoire qui fait du bien."

Continuer comme ça!

Une victoire acquise grâce au sens du but de l'ancien Standardman, toujours présent quand on fait appel à lui en équipe nationale. Même s'il n'a pas encore trouvé l'ouverture avec son club. "Pourquoi? Je me pose moi-même la question. C'est un peu embêtant, mais je ne me tracasse pas avec ça. Je vais de l'avant et ça rappelle à tout le monde que j'ai des qualités et que je dois continuer comme ça. En équipe nationale, comme en club", conclut-il.

La confiance est en tout cas au beau fixe pour Michy. Avec les Diables, il a marqué cinq buts au cours de ses... trois dernières sorties.