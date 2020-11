Michy Batshuayi évoque son rôle chez les Diables Rouges : "Je dois rester fort mentalement"

L'attaquant de Crystal Palace montre une efficacité incroyable lors de ses prestations avec les Diables Rouges.

Avec 19 buts en 31 matches joués avec les Diables Rouges, Michy Batshuayi est une véritable machine offensive. Pourtant, ce n'est pas vraiment le cas dans son club à Crystal Palace mais comment expliquer une telle différence ? "Je ne sais pas l'expliquer mais je retrouve beaucoup de stabilité ici en équipe nationale et beaucoup de confiance donc tu ne peux qu'aller de l'avant quand tu as tout ça", confie-t-il à RTL.

"Cette stabilité et cette confiance, peut-être qu'en club je suis toujours en train de les chercher. Ces dernières saisons, j'ai eu beaucoup de difficultés mais ce qui est positif c'est que tout le monde sait que j'ai des qualités et c'est à moi de le montrer, de réussir et de me montrer régulier."

Batshuayi n'est pas toujours titulaire en équipe nationale quand Romelu Lukaku affiche une grande forme et qu'il est disponible. Mais il garde le moral : "Tu dois rester fort mentalement et être prêt dès qu'on t'appelle et je pense que si t'as envie de baisser les bras, tes coéquipiers ne te laisseront pas faire. Le coach nous le dit tout le temps, tout le monde est important".