Les Diables Rouges en route pour un nouveau record ?

S'ils ne gagnent peut-être pas à chaque fois, les Diables marquent au moins à but à chacun de leurs adversaires depuis 2018.

Les Diables Rouges se sont offert un record national et pourraient viser un record mondial : celui du nombre de matches consécutifs avec au minimum un but. A l'heure actuelle, ils en sont à 23 de suite, soit deux de plus que le précédent record belge de 1937-1945.

Ce n'est pas compliqué : depuis la défaite 1-0 en demi-finale de la Coupe du monde 2018, les Diables Rouges ont marqué au minimum un but dans chacune de leur rencontre. Si la victoire n'est donc pas toujours au bout, ils trouvent néanmoins le chemin des filets.

Le record du monde est quant à lui loin d'être acquis et il est détenu par la Hongrie qui a enchaîné 66 rencontres avec un but minimum entre 1949 et 1957.