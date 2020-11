L'Union Saint-Gilloise a finalement obtenu gain de cause dans l'affaire Faïz Selemani

Le club bruxellois a communiqué la nouvelle ce vendredi après-midi.

Faïz Selemani avait rejoint Courtrai durant le mois d'août 2019 après avoir rompu unilatéralement son contrat à l'Union Saint-Gilloise. L'international comorien et le club bruxellois étaient tombés en désaccord après une offre de Courtrai. Après quelques frictions, l'Union a refusé à Selemani l'accès à un entraînement et celui-ci a considéré la démarche comme une raison grave de s'en aller et il a rejoint librement Courtrai.

Voici le communiqué de l'Union Saint-Gilloise :

"La RUSG a pris connaissance ce jour avec satisfaction de la décision du tribunal du travail dans le litige l’opposant à son ancien joueur Faïz Selemani.

Le tribunal a considéré que le joueur avait unilatéralement rompu son contrat lors de l’été 2019.

En conséquence, le joueur est tenu de payer à la Royale Union Saint-Gilloise une indemnité d’1/2 million d’euros majorée des intérêts.

L’Union se réjouit tout particulièrement de cette décision qui assure de la sorte la pérennité du système de transfert en Belgique."