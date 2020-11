La Premier League? Sans le moindre regret pour Dries Mertens

Au contraire de la plupart des autres stars de l'équipe nationale, Dries Mertens n'a jamais joué outre-Manche. Mais ça ne le dérange absolument pas.

Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois, Eden Hazard... les cadres de l'effectif de Roberto Martinez ont presque tous évolué en Angleterre à un moment de la carrière. Exception notable, Dries Mertens n'a jamais traversé la Manche pour monnayer ses talents.

Cité à Chelsea en fin d'année 2019, le Louvaniste vit une véritable idylle avec Naples. Et il n'a jamais ressenti l'envie de découvrir la Premier League. "Je ne sais pas pourquoi tout le monde parle de l'Angleterre, mais moi je suis très content d'être à Naples et d'avoir prolongé", sourit-il.

Et pas seulement pour la qualité du football en Serie A, "un très bon championnat", insiste-t-il. Mais aussi parce qu'il a tout ce qu'il faut dans le Sud de l'Italie, tout simplement. "Souvent, quand j'arrive à Tubize et qu'il y a un petit vent froid, ça me fait penser que je suis très heureux à Naples", conclut-il.