Un RWDM réduit à 10 dès la première période s'impose face au Lierse !

La D1B joue ses matchs en retard durant cette trêve internationale, et le RWDM affrontait le Lierse-Kempenzonen. Les Molenbeekois ont puisé dans leurs réserves pour l'emporter, réduits à 10.

Le RWDM devait initialement recevoir le Lierse-Kempenzonen le 24 octobre dernier dans le cadre de la 8e journée de D1B, mais un nombre trop élevé de cas de Covid-19 dans le groupe bruxellois avait forcé le report de la rencontre. Les clubs de D1B et la Pro League avaient convenu de disputer les matchs en retard durant cette trêve internationale, et le RWDM affrontait donc le Lierse ce samedi pour tenter de grimper au classement.

Après avoir atteint la 4e place au classement, le club de Molenbeek semble désormais concerné par tout autre chose : le maintien. Et le RWDM s'est fait violence : réduit à 10 dès la première mi-temps et l'expulsion de Rommens juste avant la pause, le club de Laurent Demol a été chercher la victoire grâce à des buts des anciens d'Eupen et d'Anderlecht Rocha et Dante (2-0). Une solide performance face à un concurrent au maintien, qui permet au RWDM de reprendre 2 points d'avance sur le Lierse.