Cristiano Ronaldo n'y arrive pas contre la France

L'Équipe de France, la bête noire de l'attaquant portugais.

Ce samedi soir, le Portugal s’est incliné 0-1 face à la France dans le cadre de la Ligue des Nations. Le tenant du titre est donc éliminé tandis que les Bleus sont qualifiés pour le Final Four.

Cristiano Ronaldo n’a pas trouvé le chemin des filets face à la France et ce n'est pas la première fois. En six rencontres entre 2006 et 2020, Ronaldo n’a tout simplement jamais inscrit de but contre la France, sa bête noire.