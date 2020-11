🎥 Le chef-d'oeuvre de Riyad Mahrez avec l'Algérie

ContrĂŽle, dribbles, finition: Riyad Mahrez, pour vous servir.

Si la Ligue des Nations s'offre une trêve de 24 heures avant d'entamer, mardi soir, la dernière journée de sa phase de poules, les éliminatoires de la CAN se poursuivent en Afrique du Sud et Riyas Mahrez en a profité pour s'illustrer.

Champions d'Afrique en titre, les Algériens se déplacent au Zimbabwé, ce lundi et pensaient avoir fait le plus dur après 38 minutes de jeu. Après le but d'ouverture d'Andy Delort, Riyad Mahrez a, en effet, doublé la mise d'un magnifique enchaînement. Le match n'est pourtant pas plié puisque l'Eupenois Knowledge Musona a réduit l'écart juste avant la pause.