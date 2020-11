🎥 Un doublé pour Percy Tau, un joli coup-franc pour Knowledge Musona

Les Belgicains se sont illustrés ce lundi en matchs de qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations.

L'Afrique du Sud a eu chaud, Percy Tau a brillé

Déjà buteur vendredi dernier, sur penalty, Percy Tau a encore trouvé l'ouverture, ce lundi, sur l'île de Sao Tome et Principe où se déplaçaient les Bafana Bafana pour leur quatrième rencontre des éliminatoires de la CAN.

Percy Tau a inscrit les deuxième et les quatrième buts (ses 10e et 11e buts en sélection) de l'Afrique du Sud qui a été menée en première période, et rejointe à un quart d'heure du terme, mais qui émerge malgré tout (2-4). Avec neuf points sur douze, Percy Tau et ses compatriotes rejoignent le Ghana en tête, mais les Black Stars auront l'occasion d'à nouveau s'isoler en tête de leur groupe, en cas de victoire contre le Soudan, mardi après-midi.

L'Algérie craque, mais se qualifie contre Musona et le Zimbabwé

Mais Percy Tau n'est pas la seule connaissance du Sporting d'Anderlecht a s'être illustré cet après-midi, sur le continent africain. Désormais actif à Tubize, Knowledge Musona a inscrit le 20e but de sa carrière internationale contre l'Algérie.

C'était pourtant bien mal embarqué pour le Zimbabwé, mené 0-2 suite à l'ouverture du score d'Andy Delort et au but génial de Riyad Mahrez, a inversé la tendance. D'un joli coup-franc, Knowledge Musona a remis son équipe sur le bon chemin et c'est finalement Prince Dube qui a offert le point du partage aux Warriors (2-2).

Une petite déception pour l'Algérie qui pousse malgré tout sa série à 22 matchs consécutifs sans défaite et qui est déjà assurée de participer au tournoi continental et d'y défendre son titre. Deuxièmes avec cinq points, Musona et le Zimbabwé restent en course pour aller chercher leur qualification pour la CAN 2022.