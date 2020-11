Aster Vranckx décroche sa première sélection en U21 !

Nicolas Raskin avait été sélectionné mais a quitté la sélection suite à une erreur administrative : le médian du Standard, suspendu, ne pouvait pas disputer le match en Bosnie-Herzégovine. Pour le remplacer, un autre débutant a été repris par Jacky Mathijssen : Aster Vranckx (18 ans), le jeune talent du KV Malines.

UPDATE: Aster Vranckx joined the U21 squad for the game against Bosnia & Herzegovina. #BIHBEL #U21EURO