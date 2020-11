Deux joueurs anglais quittent le groupe après la défaite en Belgique

L'Angleterre n'a pas perdu que son match à Louvain : Gareth Southgate a également vu deux joueurs se blesser, l'un avant la rencontre, l'autre pendant.

Annoncé partant d'emblée face aux Diables Rouges, Raheem Sterling n'était finalement pas sur la feuille de match, annoncé légèrement blessé au mollet dans les heures précédant la rencontre. Jordan Henderson, lui, était titulaire mais s'est blessé et est sorti à la pause, au grand dam on l'imagine de Jürgen Klopp, qui déplore une véritable hécatombe à Liverpool.

Henderson et Sterling ont tous deux quitté le groupe des Three Lions et n'affronteront donc pas l'Islande ce mercredi. Un match qui n'a de toute façon plus aucun enjeu, les Anglais ayant perdu leurs chances de se qualifier en étant battus en Belgique.