Thibaut Courtois ne veut pas revivre la désillusion de la Suisse: "Dans le football moderne, on ne peut pas se relâcher"

La Belgique va disputer une finale ce mercredi contre le Danemark. Le gardien de but ne veut pas entendre parler d'une autre désillusion.

La Belgique a fait le travail contre l'Angleterre, ce qui donne un petit avantage à nos Diables Rouges qui recevront le Danemark ce mercredi. Un nul sera suffisant pour atteindre le Final 4. "Mais nous devons éviter de penser que nous sommes déjà qualifiés car le Danemark a une bonne équipe. "

Difficile de ne pas repenser au match de la Suisse. "Il y a deux ans, on venait de gagner contre l’Islande et on savait qu’on pouvait perdre avec deux buts de différence pour passer. On menait et on s’est relâché mais on a appris de ce match. On est prêt pour demain, on sait que c’est comme une finale. On a montré contre l’Angleterre qu’on avait envie et qu’on pouvait compter l’un sur l’autre."

Les Diables devront donc s'appuyer sur cette mauvaise expérience pour ne pas refaire une deuxième fois la même bétise.