Eden Hazard, toujours en stand-by à Madrid

Le capitaine des Diables pourra-t-il jouer ce week-end? Rien n'est moins sûr.

Après avoir fait l'impasse sur les trois matchs des Diables Rouges, Eden Hazard va-t-il également être privé de la reprise en Liga? "Pas impossible", estime Marca.

Au contraire de Casemiro, mais au même titre que Militao, le capitaine des Diables Rouges n'a toujours pas pu reprendre l'entraînement et est toujours en quarantaine, précise le quotidien espagnol. Les chances de voir Eden Hazard, qui subira un nouveau test PCR "jeudi ou vendredi", jouer contre Villarreal samedi sont donc de plus en plus minces.