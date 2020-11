Lukaku a encore été décisif: "J'avais dit qu'il me fallait des centres au premier poteau"

Les Diables n'étaient pas vraiment dans la rencontre, c'est alors que Romelu Lukaku est sorti de sa boîte.

Romelu Lukaku a une nouvelle fois joué une rencontre pleine, complète, dans laquelle il n'a pratiquement perdu aucun duel. Kjaer, le solide défenseur danois, n'a d'ailleurs pas été à la fête ce mercredi. En seconde période, l'attaquant de l'Inter a planté deux buts.

"Sur le premier but, Youri joue rapidement pour Kevin...après j'ai de la chance car le ballon va dans le but. Il aurait pu retomber sur le toit", a expliqué Lukaku après la rencontre. "Le deuxième? J'avais dit à Thorgan à la mi-temps qu'il fallait centrer au premier poteau, que je serai là. On a mis cela en pratique."

Le football a parfois l'air simple quand on écoute Romelu. Ce dernier va maintenant reprendre sa routine intériste: "Je vais rentrer en Italie dès ce mercredi soir. Demain, j'aurai un test coronavirus, puis je pourrai récupérer. Puis ce sera Torino et Madrid". Un programme chargé pour le meilleur buteur de cette Ligue des Nations.