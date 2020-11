Toujours pas de bonne nouvelle pour Mo Salah

Les ennuis se prolongent pour Jurgen Klopp et Liverpool.

En plus de sa pleiade de blessés, Jurgen Klopp va sans doute devoir faire sans Mohamed Salah pour le choc du week-end prochain en Premier League. Testé positif au Covid-19 ce week-end, l'attaquant de Liverpool a à nouveau été testé positif ce week-end, comme le confirme la Fédération Egyptienne.

Les chances de voir Mo Salah affronter Leivester CIty dimanche soir sont donc de plus en plus minces. Un choc entre les deux premiers de Premier League que d'autres Reds vont manquer: Virgil van Dijk et Joe Gomez sont out pour une longue durée, Fabinho, Alex Oxlade-Chamberlain et Thiago Alcantara ne seront pas encore de retour, tandis qu'Andrew Robertson et Jordan Henderson se sont blessés avec leur sélection et sont également incertains.