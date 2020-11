🎥 Lukas Van Eenoo fournisseur de bijoux de la D1B

Un nouveau joli but à l'actif du maître à jouer de Westerlo.

Accroché par les U23 de Bruges le week-end dernier, le KVC Westerlo de Bob Peeters a parfaitement redressé la barre, mercredi soir, en disposant facilement de Deinze.

Une promenade de santé que Lukas Van Eenoo a mis un point d'honneur à ouvrir d'un superbe corner rentrant qui a laissé William Dutoit de marbre. Le quatrième but déjà pour le médian de Westerlo cette saison en D1B et le troisième très joli but. Série en cours.

