Benat San José veut y croire avant le match contre le Standard : "Un cador du championnat"

Ce samedi après-midi, le Standard de Liège accueillera Eupen lors de la treizième journée de Jupiler Pro League.

Eupen réalise pour l'instant un bon début de saison mais aurait pu glaner plus de points au vu de ses prestations. Les Pandas s'exportent bien comme ne manquait pas de le souligner Philippe Montanier, le coach du Standard. D'ailleurs, le technicien français se méfie de la formation germanophone.

"J'ai beaucoup de respect pour monsieur Montanier et ce qu'il a fait jusqu'ici au cours de sa carrière. Un très bon entraîneur qui a fait un boulot incroyable à la Real Sociedad, le club où j'ai débuté. Nous ne nous sommes jamais rencontrés, ce sera le cas demain avant le coup de sifflet mais après, ce sera le match, et nous voulons le gagner", a souligné le technicien espagnol.

Avec la trêve internationale, Eupen a eu plus de temps pour préparer la rencontre face aux Rouches. "Nous avons bien travaillé durant cette pause et nous voulons faire un résultat à Liège. Un déplacement difficile face à un cador du championnat. Il faudra faire attention à leurs combinaisons et ne pas encaisser rapidement. Nous voulons jouer un bon football là-baset nous verrons ce que nous obtiendrons", a conclu Benat San José.