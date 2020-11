Coup de tonnerre au LOSC : le directeur général aurait démissionné

En poste depuis mai 2017, Marc Ingla aurait choisi de quitter sa fonction de directeur général du LOSC.

Alors que Lille réalise un début de saison prometteur, ponctuée de belles performances en Europa League et d'une deuxième place en Ligue 1, une mauvaise nouvelle est venue s'abattre sur le club nordiste. En effet, selon plusieurs médias français, le directeur général du LOSC, Marc Ingla, aurait démissionné.

C'est RMC Sport qui est le premier à avoir sorti l'information ce matin. Selon la radio française, l'homme de 54 ans aurait remis sa démission. Une information confirmée par le quotidien L'Équipe ce soir. Deux raisons principales sont évoquées. La première renverrait à ses mauvaises relations avec Luis Campos, le directeur sportif des Dogues. La seconde serait plutôt d'ordre personnel.

Toutefois, le Catalan ne va pas encore quitter son poste et ne le fera que lorsque le champion de France 2011 aura trouvé son remplaçant. Si les résultats sportifs de l'équipe sont bons, la situation est plus délicate en interne. Pour preuve, dans des propos accordés à L'Équipe, l'entraîneur Christophe Galtier a affirmé ce jeudi qu'il n'avait plus de nouvelles de Luis Campos depuis le 20 août dernier...