L'indispensable Romelu Lukaku au sommet de son art

Auteur d'un début de saison tonitruant, Big Rom est devenu aussi précieux pour l'Inter Milan que pour la Belgique.

Après une magnifique première saison à l'Inter Milan avec 34 buts et 6 passes décisives en 51 apparitions toutes compétitions confondues, Romelu Lukaku remet le couvert durant cet exercice. En effet, il a disputé 8 matchs toutes compétitions confondues (6 en Serie A, 2 en Ligue des Champions) et trouvé le chemin des filets à sept reprises (5 buts en championnat, 2 en C1). "Romelu est un joueur incroyable qui dispose d’une importante marge d’amélioration. En une année à l’Inter, il s’est énormément amélioré, car il a envie d’apprendre. Il peut continuer à s’améliorer pour devenir l’un des meilleurs attaquants au monde", avait d'ailleurs lâché récemment son entraîneur Antonio Conte.

Le Belge a séduit l'Italie et la Serie A. "Lukaku est imparable. Il est comme le train du film avec Denzel Washington, c'est une force de la nature", expliquait récemment Christian Vieri dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport. "Tu lui donnes 50 mètres sur le terrain et il te détruit. Le défenseur ne peut jamais l'anticiper. Si je me revois en lui ? Oui, notamment pour le pied gauche et les kilos, même s'il est plus imposant que moi. J'aime beaucoup comment il joue pour l'équipe."

Quand son équipe va mal, Big Rom est là pour la tenir en vie et la porter sur ses épaules. Il le fait par sa façon de se démarquer, de protéger son ballon dos au but, d'orienter le jeu des siens et de bouger sur le terrain. "Quand l'Inter trouve une équipe qui se renferme, Lukaku devient indispensable. Parfois, je pense qu'il est plus important pour son équipe que Zlatan ne l'est pour Milan", expliquait même récemment la légende nerazzurra Beppe Bergomi, désormais consultant pour Sky Italia.

Devenu indispensable chez les Nerazzurri, Big Rom l'est tout autant chez les Diables Rouges. Il a inscrit 5 buts en 5 rencontres de Ligue des Nations avec la Belgique cette année. Le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges a déjà planté 57 buts en 89 sélections et reste aussi sur une série de 45 buts sur ses 46 derniers matchs en sélection ! Des chiffres qui donnent le tournis et qui forcent le respect.