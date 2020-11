Pep Guardiola a repoussé une offre du PSG

Le Catalan a décidé de repousser une offre du PSG et de poursuivre l'aventure à Manchester City en prolongeant son contrat de deux ans.

The Times et le journaliste Guillem Balague rapportent que le Paris Saint-Germain a contacté Pep Guardiola et lui a formulé une offre, au cas où il ne prolongerait pas son contrat avec Manchester City. Une approche repoussée par le technicien espagnol persuadé de poursuivre l'aventure avec Manchester City.

Malgré les échecs répétés en Ligue des Champions et la perte du titre, au profit de Liverpool, la saison passée, City a décidé de prolonger l'aventure avec Guardiola. The Times révèle d'ailleurs qu'il n'a craint qu'une seule fois être licencié par Manchester City. C'était à l'issue de sa première saison, en 2016-2017, où il avait été sorti en huitième de finale de Ligue des Champions par l'AS Monaco et terminé 3e de Premier League.