Une ancienne gloire du Barça ne voit pas Neymar revenir au Nou Camp

Cette rumeur est persistante depuis de longues années mais elle commence doucement à disparaître.

Interrogé par le journal As, l'ancien attaquant des Blaugrana Rivaldo n'imagine pas que le brésilien du Paris Saint-Germain fera à court terme son retour de l'autre côté des Pyrénées. "Je ne pense pas que le nouveau président, quel qu'il soit, prendra une décision potentiellement controversée que celle d'essayer de faire revenir Neymar. Avouons-le, la situation financière du club rend sa signature très difficile."

Et de préciser : "Maintenant, il a l'air heureux à Paris et il envisage même de prolonger, donc je ne pense que ce sera une possibilité imminente pour son retour à Barcelone. Au moins maintenant. Peut-être que oui dans le futur." Rivaldo prévient néanmoins que le Barça devra recruter un nouvel attaquant. "Barcelone a vraiment besoin de signer au moins un attaquant qui puisse donner du punch à l'équipe. Ils devront analyser le marché pour trouver un attaquant bon marché et de qualité. Ou quelqu'un qui veut baisser son salaire pour jouer pour Barcelone. Je sais que le conseil réfléchira deux fois avant de signer, mais j'insiste sur le fait que Barcelone doit signer au moins un attaquant."

La crise du coronavirus et la perspective des prochaines élections présidentielles, fixées au 24 janvier prochain, rendent illisibles les intentions du FC Barcelone sur le marché des transferts.