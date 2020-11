🎥 Un jeune Belge buteur en Championship

Relégués de Premier League, les Hornets de Nathan Kabasele (absent pour la rencontre) espèrent rapidement retrouver l'élite. Ils jouent actuellement les premiers rôles au classement de Championship et ouvraient rapidement le score dans la partie via Ben Wilmot (3e).

Les choses roulent un peu moins bien pour les Queens Park Rangers en bas de classement, qui comptent un jeune Belge dans leur rangs : Ilias Chair, 23 ans. Le natif d'Anvers et ancien joueur du Lierse a joué toutes les rencontres en championnat cette saison.

Et face à Watford cet après-midi, il a permis aux siens de prendre un point en fin de rencontre, ponctuant une bonne combinaison dans la surface.

Le médian a inscrit son troisième but de la saison après ses réalisations face à Nottingham Forest (victoire 2-0) et à Cardiff City (victoire 3-2).

U23 international Ilias Chair 🇲🇦 scores his third goal of the season to equalize for @QPR against Watford. A senior callup can't be too far away 😍pic.twitter.com/jj9R1z5jkz