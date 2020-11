Un éclair de génie signé Noa Lang sauve Bruges

A quelques jours de retrouver Dortmund en Ligue des Champions, le Club de de Bruges ne s'est pas montré rassurant mais a tout de même pris les trois points contre Courtrai. Noa Lang a sorti son équipe d'un bien mauvais pas.

Nous avions quitté le Club de Bruges après une victoire à Ostende acquise à la suite d'une rencontre compliquée, nous les avons retrouvés dans une forme pas très rassurante à quelques jours d'affronter Dortmund.

Philippe Clement n'a pourtant pas fait tourner son équipe, il a juste repositionné De Ketelaere au poste de latéral gauche, un peu par la force des choses: Ricca et Sobol ne sont pas disponibles. En pointe, c'est Badji qui a la faveur du coach.

Le jeu? Il est totalement inexistant, on ne va pas se mentir. Même si Courtrai est venu pour jouer assez bas, les joueurs de la Venise du Nord sont lents, apathiques et ne se créent pratiquement aucune occasion lors du premier acte. Une frappe de Lang, une autre de Vanaken: rideau sur une première période que personne ne retiendra, sauf peut-être Clement pour que cela n'arrive plus jamais.

La deuxième période est bien plus emballante. Vous y avez cru n'est ce pas? C'est dommage car elle est tout aussi triste. Un homme va sortir Bruges de ce marasme: le transfert estival Noa Lang. Sur une action un peu confuse menée par De Ketelaere, il profite d'une remise de la tête pour placer une bicyclette dans le plafond du but courtraisien (60', 1-0).

Il ne se passera plus rien dans cette rencontre, qui renforce l'adage qui dit qu'on ne retiendra que les trois points côté Brugeois. Pour reprendre les mots de Clement, prononcés il y a quelques semaines: si ils jouent comme cela contre Dortmund, ils en prendront 8 ou 9. On pourrait même ajouter que si ils jouent comme cela en Pro League toutes les semaines, ils ne gagneront pas chaque rencontre.