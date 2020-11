Leeds tenu en échec face à des Gunners pourtant réduits à dix

Depuis sa belle victoire à Old Trafford, Arsenal ne parvient pas à enchainer tandis que Leeds reste sur 2 lourdes défaites de rang.

La rencontre débutait sur une note offensive, Leeds aux commandes posait des soucis à des Gunners qui se cherchaient.

Après une première période sans but malgré de meilleurs occasion de la part des 'Peacocks', Arsenal débutait la seconde à dix suite à l'expulsion de Nicolas Pépé (51e), pour son mauvais geste sur Alioski (51e).

Leeds ne parvenait cependant pas à profiter de sa supériorité numérique, alors que Leno jouait les trouble-fêtes devant Stuart Dallas (64e) avant que Rodrigo Moreno ne trouve la barre en fin de match.

La fin de rencontre s'emballait : Saka manquait l'occasion du hold-up pour les Gunners, la reprise de la tête de Bamford touchait le poteau et Raphinha manquait l'ouverture du score dans les arrêts de jeu.

Arsenal a finalement tenu bon et avec un peu de chance également, quitte le Yorkshire avec un point. Le nul n'arrange toutefois aucune des deux formations qui font du surplace.

Leeds 0-0 Arsenal:



Nicolas Pepe reacts after being shown a straight red card for a headbutt on Ezgjan Alioski as he looks dejected as he makes his way off the pitch after being dismissed during the second half pic.twitter.com/9EnatkUt6K