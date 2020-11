Liverpool met les points sur les "i" face au Leicester de Tielemans et Praet

Leicester City a perdu la tête du championnat d'Angleterre ce dimanche en s'inclinant largement sur la pelouse de Liverpool.

Le champion en titre a mis les points sur les "i" : pour la réception de Leicester City, leader avant ce week-end, Liverpool s'est amusé et a dominé dans tous les secteurs de jeu. Un auto-but d'Evans (23e) et un but de Diogo Jota (41e), dans une forme olympique, ont mis les Reds sur du velours avant même la pause. Et ce malgré un nombre d'absents à donner le tournis (Henderson, Thiago, Gomez, Alexander-Arnold, Salah et bien sûr VanDijk), qui a permis à un certain Divock Origi d'obtenir quelques minutes de jeu (entrée à la 89e).

Le score était alors déjà acquis : Roberto Firmino avait fixé le score quelques minutes auparavant (86e, 3-0), et Liverpool reprend ainsi les devants, rejoignant Tottenham en tête de la Premier League et prenant deux points d'avance sur les Foxes et Chelsea.

22/11/2020 13:00 Fulham - Everton 2-3 22/11/2020 15:00 Sheffield United - West Ham Utd 0-1 22/11/2020 17:30 Leeds United - Arsenal 0-0 22/11/2020 20:15 Liverpool - Leicester City 3-0