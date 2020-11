Et c'est l'Union qui sourit !

L'Union et le RWDM lançaient le second Derby Bruxellois de la saison en D1B, une rencontre importante entre le leader et le 3e de D1B.

L'Union imposait le rythme sans attendre et mettait la pression sur le RWDM, via les tentatives de Teuma et Labeau, avant de perdre Kandouss très tôt dans la partie. Les hommes de Felice Mazzu gardaient le cap, Nielsen touchait la barre alors que le RWDM forçait Moris à son premier arrêt du match vers la demi-heure. Le score à la pause indiquait 0 partout, dans une première période dominée par les locaux. Au retour des vestiaires, l'Union prenait finalement les devants grâce à Labeau (48e) bien servi par Vanzeir. L'Union gardait la pression mais le RWDM manquait l'égalisation de peu juste avant l'heure de jeu, avant que Rocha (69e) n'égalise de la tête ramenant le RWDM dans le coup. C'était sans compter sur Nielsen (72e) qui remettait l'Union aux commandes bien lancé par Lapoussin. Le RWDM se montrait plus dangereux en fin de rencontre, poussant pour l'égalisation et mettant l'Union sous pression. L'Union s'adjuge finalement le derby, et en profite pour prendre ses distances au classement avec Seraing, qui joue ce soir. Les hommes de Mazzu prennent également leur revanche sur le match aller. Le RWDM reste 3e et pourrait voir Westerlo lui passer devant en cas de victoire des Campinois. 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/iJJZP4ZPQH — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) November 22, 2020